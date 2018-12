Über Hugo Boss hatten wir zuletzt am 12. Dezember berichtet. Wir hatten getitelt: "Hugo Boss: Fahrstuhl weiter nach unten oder kommt die Gegenwehr?" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Nach dem starken Kursverlust vom Hoch bei 81,40 Euro bis unter 59,00 Euro gab es Mitte Oktober eine Beruhigung und im November folgte ein Fehlausbruch bis 66,00 Euro. Danach kam der nächste Abschwung und es wurde ein Tief bei 59,02 ...

