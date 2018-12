Greene Tweed Co. erhielt den 2018 Supplier Performance Award von ASM, einem führenden Anbieter von Verarbeitungsanlagen und -lösungen für Halbleiter-Wafer. Mit mehr als 400 Lieferanten in seiner Lieferkette fühlt sich Greene Tweed geehrt, einer von nur drei Preisträgern des ASM Supplier Performance Awards zu sein.

From left to right: Rick Anderson, Greene Tweed VP General Manager, Semiconductor; Lionel Kwok, Greene Tweed Country Manager, Singapore; Raymond Yong, Greene Tweed ASM Global Account Manager (Photo: Greene Tweed)