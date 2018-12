Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die japanische Notenbank hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der kurzfristige Leitzins werde angesichts der anhaltend niedrigen Inflation bei minus 0,1 Prozent belassen, teilte die Bank of Japan mit. Auch die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen will die Notenbank unverändert bei 0 Prozent halten. Die Bank of Japan behielt ihre Formulierung bei, dass die Zinsen für eine längere Zeit extrem niedrig bleiben und die zehnjährigen Staatsanleihen sich flexibel bewegen können sollen.

Unverändert will die Notenbank jährlich Staatsanleihen im Volumen von 80 Billionen Yen zurückkaufen, umgerechnet 630 Milliarden Euro. Das gilt, obwohl die Bank of Japan in den vergangenen zwölf Monaten weniger als die Hälfte dieser Summe aufgewendet hat. Die Wirtschaft sehen die Notenbanker weiterhin in einem moderaten Aufschwung. Allerdings seien die Notenbanker etwas vorsichtiger, was externe Risiken angehe, etwa die Auswirkungen der Handelskonflikte. Japan muss im kommenden Jahr erst noch einen Handelsvertrag mit dem wichtigen Partner USA aushandeln, bis dahin besteht die Gefahr möglicher Sonderzölle in den Vereinigten Staaten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 00:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.