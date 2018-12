Entzündliche Darmerkrankungen 2019 ausgewählt wurde. Der Kongress findet vom 06.-09. März 2019 in Kopenhagen, Dänemark, statt. Abivax wird eine Zusammenfassung der endgültigen Daten seiner abgeschlossenen randomisierten, placebokontrollierten Phase-2a-Induktionsstudie ABX464-101 sowie Interimsdaten der laufenden zwölfmonatigen "Open-Label"-Erhaltungs- und Erweiterungsstudie ABX464-102, präsentieren. Details zum Plenarvortrag: Ti- ABX464 hat sich in einer Proof-of-Concept-Studie zur Behandlung te- von Colitis ulcerosa Patienten als sicher und wirksam erwiesen l: ("ABX464 is safe and efficacious in a proof of concept study in ulcerative colitis patients") Se- 8: IBD Horizons ss- io- n #: Or- Bella Center, Plenary Hall t: Da- 08. März 2019 tu- m: Uh- 15:55 Uhr -16:05 Uhr MEZ rz- ei- t "Wir freuen uns sehr, dass unser Abstrakt vom ECCO-Ausschuss, der für das wissenschaftliche Programm verantwortlich ist, für einen Plenarvortrag ausgewählt wurde", sagte Jean-Marc Steens, MD, Chief Medical Officer von Abivax. "Dies ist eine großartige wissenschaftliche Bestätigung der Bedeutung unserer Daten. Wir freuen uns sehr darauf, diese vielversprechenden Ergebnisse mit der medizinischen Fachwelt und vor allem mit den zahlreichen Spezialisten für entzündliche Darmerkrankungen, die an der Mitwirkung an unserer bevorstehenden klinischen Phase-2b-Studie interessiert sein könnten, zu diskutieren." In der ABX464-101-Studie erhielten insgesamt 32 Patienten, die an mäßiger bis schwerer Colitis ulcerosa litten und therapieresistent gegen monoklonale Anti-TNF-Antikörper oder Kortikosteroide waren, eine Induktionstherapie mit ABX464. Die endgültigen Ergebnisse der zweimonatigen doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studie zeigten, dass ABX464 sicher und gut verträglich war und belegten eine statistisch signifikante Wirksamkeit sowohl in Bezug auf die endoskopischen als auch auf die klinischen Endpunkte. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe war der Unterschied der Heilung der kolorektalen Schleimhaut in der mit ABX464 behandelten Gruppe statistisch signifikant (p AXC0037 2018-12-20/07:00