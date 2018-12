Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSSTREIT - Die Europäische Union und die USA wollen ihre Zölle auf die allermeisten Industrieprodukte abschaffen - so haben es US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Sommer vereinbart. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nährt nun Zweifel, dass es zu diesem von der Industrie ersehnten Handelsabkommen kommt. "Wir werden nicht über Landwirtschaft reden, das ist sonnenklar", sagte sie. Sollte die US-Regierung weiter auf ihrer Forderung bestehen, auch über Agrarprodukte zu verhandeln, will die EU die Gespräche über das Industriezollabkommen gar nicht erst starten. Malmström betont, dass sie es auf einen solchen Konflikt ankommen lassen würde. (Handelsblatt S. 4)

EIB - Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird 2019 weniger Geld als in diesem Jahr benötigen und fährt deshalb die Emissionen von Schuldpapieren zurück. Nach 60 Milliarden Euro in diesem Jahr wird die in Luxemburg beheimatete Bank der EU im nächsten Jahr Bonds für 50 bis 55 Milliarden Euro emittieren. Das kündigt Eila Kreivi, Funding-Chefin der EIB, an. Der Grund für das geringere Funding sei, dass die Projekte der EIB langfristig refinanziert seien und deshalb für 2019 ein geringerer Bedarf an Finanzierungen bestehe. Das Refinanzierungsvolumina sei auch geringer als in der Krise. "Wir können sagen, dass wir nun praktisch auf unserem normalen Niveau sind", sagt Kreivi. (Börsen-Zeitung S. 13)

KONJUNKTUR - Die schwächeren Aussichten der deutschen Wirtschaft beunruhigen einen prominenten Vertreter aus dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). "Am meisten Sorgen macht mir Deutschland", sagte das österreichische EZB-Ratsmitglied, Ewald Nowotny. Die jüngsten Prognosen würden von einem massiven Rückgang im Wachstum ausgehen. Die große Frage sei, ob das an Sonderfaktoren liege oder doch strukturelle Gründe habe. "Von außen sehe ich, dass es von den Wirtschaftsforschungsinstituten dazu sehr divergierende Einschätzungen gibt", sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank. Wegen der großen Bedeutung des Exports sei die deutsche Wirtschaft sehr abhängig vom Ausland. "Die aktuellen Risikofaktoren, die wir als EZB sehen, wie geopolitische Faktoren, würden Deutschland besonders treffen", warnte Nowotny. (Handelsblatt S. 28)

INTELLIGENTE STROMZÄHLER - Nach mehreren Verzögerungen kommen die ersten intelligenten Stromzähler auf den Markt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird am Donnerstag das erste Zertifikat für ein sogenanntes Smart Meter Gateway vergeben, wie es im Fachjargon heißt. Die aufwendige Überprüfung sei unumgänglich, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm dem Handelsblatt: Durch die Energiewende werde das Stromnetz komplexer und damit anfälliger für Cyberangriffe. (Handelsblatt S. 18)

PHARMA - Die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Apotheken bei biotechnologisch hergestellten Medikamenten zur Abgabe günstiger Nachahmpräparate zu verpflichten, stoßen im Bundestag auf Widerstand. "Wir müssen aufpassen, den Pharma-Standort Deutschland nicht zu gefährden", sagte der CDU-Arzneimittelexperte Michael Hennrich. Außerdem drohe durch die Neuregelung "ein hohes Maß an Verunsicherung" bei Patienten, Ärzten und Apothekern. (Handelsblatt)

