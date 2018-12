The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4CH1 AAREAL BANK MTN S.273 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6YT8 BAY.LDSBK.IS.18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6ZB3 BAY.LDSBK.IS. 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6ZC1 BAY.LDSBK.IS. 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6ZD9 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6ZF4 BAY.LDSBK.IS. 18/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P54 DZ BANK IS.A1086 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P62 DZ BANK IS.A1087 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UK3 DT.BANK MTN 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WT3 LB.HESS.THR.CARRARA12E/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WU1 LB.HESS.THR.CARRARA12F/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XG8 LB.HESS.THR.CARRARA12G/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US71654QCL41 PET. MEX. 18/48 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1908374835 DZ BANK IS.A1060 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1918788255 OPDENERGY 18/24 FLR REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1918788842 OPDENERGY 18/24 FLR 144A BD00 BON USD N

CA XFRA XS1918789816 OPDENERGY 18/24 FLR REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1918789907 OPDENERGY 18/24 FLR 144A BD00 BON EUR N

CA CJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC. EQ00 EQU EUR N

CA P731 XFRA CA58410Q2036 MEDEXUS PHARMACEUTIC. EQ00 EQU EUR N