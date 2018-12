The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU300EF20045 EUROFIMA 03/18 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0017410314 EUROFIMA 03-18 BD00 BON CHF N

CA ADLX XFRA DE000A161ZA7 ADLER REAL EST. WDL15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB61S2 BAY.LDSBK.IS.S.30679 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CEC9 DZ BANK CLN E.8925 GLENCO BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D9H0 DEKA MTN IS.S.7402 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JS46 DZ BANK CLN E.8345 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JXB4 DZ BANK CLN E.8488 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JY97 DZ BANK CLN E.8554 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYL1 DZ BANK CLN E.8531 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYT4 DZ BANK CLN E.8538 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZD5 DZ BANK CLN E.8558 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JZV7 DZ BANK CLN E.8574 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KA01 DZ BANK CLN E.8753 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KA27 DZ BANK CLN E.8755 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KA35 DZ BANK CLN E.8756 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KA43 DZ BANK CLN E.8757 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1KA68 DZ BANK CLN E.8759 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ5WF81 DZ BANK CLN EM.8002 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U9V9 DZ BANK IS.C7 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCQ4 DZ BANK CLN E.8309 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6BR0 DEKABANK DGZ IHS.862 STZ BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XNN6 DT.BANK MTN 11/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYM9 DZ BANK CLN E.8532 BD01 BON EUR N