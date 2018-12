FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.105 EUR

RZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 0.401 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.186 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.070 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.158 EUR

0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.039 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.093 EUR

BB2A XFRA US12082W2044 BURBERRY GROUP ADR/ 0.125 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR

84N XFRA GB00BD45SH49 INTEGRAFIN HLDGS LS-,01 0.071 EUR

LYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 0.027 EUR

6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.073 EUR

DVL XFRA GB0031030819 ALLIANCE PHARMA LS-,01 0.005 EUR

1GJ XFRA US32043P1066 FIRST GTY BANCSHARES DL 1 0.140 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.025 EUR