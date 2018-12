Zwischen 25 bis 50 % Korrektur in den letzten Wochen reichen aus. Die wichtigsten spekulativen Positionen dürften für Jahresende abgewickelt sein. Verbrannt wurden in der Summe mehr als 1 Billionen $, was es noch nie gab. Apple und Amazon zusammen: 0,5 Billionen $. Auf die Konsolidierung der bisherigen Verluste kommt es nun an. In ca. 3 Wochen beginnt bereits die Berichtssaison und dann wird es richtig spannend.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info