Der Weihnachts- und Silvesterpodcast in einem: Sandra Enkhardt und Michael Fuhs aus der pv magazine Redaktion schauen sich für den Jahresrückblick die Meldungen an, die in 2018 am meisten Klicks bekommen haben. In einem Jahr Solar- und Speicherwirtschaft geschieht viel. Wir nähern uns den wichtigsten Themen, indem wir besprechen, was unsere Leser am häufigsten geklickt haben. pv magazine PodcastAlle zwei Wochen veröffentlichen wir den pv magazine Audio-Podcast kostenfrei auf den Plattformen Soundcloud und iTunes: -> pv magazine Podcast bei Soundcloud -> pv magazine Podcast bei iTunes -> pv magazine ...

