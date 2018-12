Ein Minus von 2,3 Prozent drückte den Nasdaq 100, wenn man es rein vom Schlusskurs her betrachtet, auf den zweittiefsten Stand des Jahres. Nur am 8. Februar hatte der Index mit 6.306 Punkten noch tiefer geschlossen. Bis zum Jahres-Verlaufstief, das am 9. Februar bei 6.164 Punkten markiert wurde, wäre noch ein wenig Luft.

