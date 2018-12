Die Strabag nützt das Jahresende um Zukäufe noch in diesem Jahr abzuschließen. So gab die STRABAG PFS Austria GmbH bekannt, dass sie 100 % der Anteile an dem polnischen Spezialisten für Technisches Facility Management (TFM), Caverion Polska, erworben hat. OMV und ADNOC unterzeichneten Upstream Konzessionsabkommenfür einen 5 % Anteil am Großprojekt Offshore VAE. Gemäß ihrem Anteil von 5 % wird die OMV zu den bisherigen Investitionen in diese Konzession von ADNOC beitragen. Weitere Projektpartner der ADNOC sind ENI und Wintershall mit jeweils einem Anteil von 25% bzw. 10%, denen im November 2018 die Konzession erteilt wurde. Die Sanktionen gegenRusal, EN+, JSC EuroSibEnergo sollen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...