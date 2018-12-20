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COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
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DAIMLER AG46,53-1,47 %
DEUTSCHE BANK AG7,234-3,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA22,60-5,75 %