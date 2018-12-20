CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 21 (24) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE STREICHT RIO TINTO VON 'UK TOP PICKS LIST'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 37 (37,9) EUR - 'NEUTRAL'RBC SENKT ZIEL FÜR HENNES & MAURITZ AUF 130 (140) SEK - 'UNDERPERFORM' HSBC HEBT CECONOMY AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 3,30 (4,20) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 83,2 (84,2) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 8,50 (10,00) EUR - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7,50 (8,00) EUR - 'UNDERPERFORM'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 58 (60) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...