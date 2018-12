Die US-Notenbank hat am Mittwoch wie erwartet die Zinsen ein weiteres Mal erhöht, es dabei jedoch verpasst, die Sorgen der Anleger vor weiteren Anhebungen 2019 zu dämpfen. An den Märkten machte sich daraufhin Panik breit und die führenden Indizes rauschten in die Tiefe. Nachdem die asiatischen Börsen an die Verluste der Wall Street anknüpfte, steht auch deutschen Anlegern ein schwieriger Tag bevor. Aktien im Fokus: Amazon, Facebook, Nvidia, Fresenius, Deutsche Bank und Zalando. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...