Für Enttäuschung hatte die Baumarkt-Holding schon vorige Woche per Gewinnwarnung gesorgt. Die heute abgelieferten Quartals- und Neunmonatszahlen sind demnach kein großer Aufreger mehr. Obwohl der Umsatz des dritten Quartals um 7,7 Prozent auf 1,08 Mrd. € wuchs, sank das bereinigte Ebit um fast ein Drittel auf 19,7 Mio. €.



Das Erlösplus der Quartale betrug 2,3 % zum Auftakt, gefolgt von + 3,4 Prozent im Sommer- und + 6,2 Prozent im Herbstquartal. Die Hornbach-Baumärkte in Deutschland haben in diesem Jahr Marktanteil hinzugewonnen, wie aus den Konzernangaben hervorgeht. Der Ergebnisrückgang wird auf den Kostenanstieg insbesondere bei der Digitalisierung zurückgeführt, außerdem werden Kostensteigerungen im harten Wettbewerb kaum an die Kunden durchgereicht. Im Gesamtjahr wird daher das Ebit um mehr als 10 Prozent nachgeben.



Die Aktie der HORNBACH-HOLDING hat sich seit Oktober 2017 (82,38 €) halbiert und rangiert zurzeit auf einem Niveau ähnlich wie vor acht Jahren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info