FRANKFURT (Dow Jones)--Bundessanleihen stehen weiter hoch im Kurs, der Bund-Future ist am Morgen auf ein Kontrakthoch gestiegen. Für Aufwind sorgen die taubenhafteren Töne der US-Notenbank mit Blick auf 2019. Auch wenn die EZB ihr aktives Anleihekaufprogramm beendet hat, ist damit weiter Kaufbereitschaft vorhanden. Weitere Kursgewinne des Bund-Futures seien zwar grundsätzlich nicht auszuschließen, die Indikatorenlage im Tageschart mahne aber etwas zur Vorsicht, so die Marktstrategen der DZ Bank am Morgen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 163,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,86 Prozent und das Tagestief bei 163,66 Prozent. Umgesetzt wurden rund 21.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 132,43 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 02:54 ET (07:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.