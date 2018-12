Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas höher tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1424 Dollar nach 1,1405 USD beim Richtkurs vom Mittwoch. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1372 Dollar notiert.Der Euro erholte sich damit von seinen Verlusten vom Vorabend. Am Mittwochabend ...

