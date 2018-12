Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank avisiert flacheren Zinspfad für 2019

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft, ihren projizierten Zinserhöhungskurs aber etwas abgeflacht. In den Zinsprojektionen für 2019 sind jetzt nicht mehr drei Erhöhungen enthalten, sondern nur noch zwei. Zugleich hielt die Federal Reserve an ihrer Aussage fest, dass weitere graduelle Zinserhöhungen nötig sein werden. Beobachter hatten spekuliert, dass dieser Passus aus dem Statement gestrichen werden könnte. Der Leitzins stieg um 25 Basispunkte auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

Bank of Japan lässt Geldpolitik unverändert

Die japanische Notenbank hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der kurzfristige Leitzins werde angesichts der anhaltend niedrigen Inflation bei minus 0,10 Prozent belassen, teilte die Bank of Japan mit. Auch die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen will die Notenbank unverändert bei 0 Prozent halten. Die Bank of Japan behielt ihre Formulierung bei, dass die Zinsen für eine längere Zeit extrem niedrig bleiben und die zehnjährigen Staatsanleihen sich flexibel bewegen können sollen.

Deutsche Reallöhne steigen im dritten Quartal schneller

Die deutschen Arbeitnehmer haben im dritten Quartal 2018 trotz steigender Preise nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg der Reallöhne hat sich damit deutlich beschleunigt, denn im zweiten Quartal hatte es nur ein Plus von 0,5 Prozent gegeben.

Öffentliche Schulden im dritten Quartal um 2,3 Prozent niedriger

Zum Ende des dritten Quartals 2018 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,930 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, sank damit der Schuldenstand gegenüber dem Ende des vierten Quartals 2017 um 2,3 Prozent beziehungsweise 45,0 Milliarden Euro.

Steuereinnahmen steigen auch im November

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November wieder deutlich gestiegen und haben damit ihre Aufwärtsbewegung aus den Vormonaten fortgesetzt. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,1 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium (BMF) bekanntgab. Besonders das Lohnsteueraufkommen habe mit 7,8 Prozent erneut einen starken Anstieg ausgewiesen, betonte das Ministerium in seinem Monatsbericht.

ISS-Astronaut Gerst zurück auf der Erde

Nach mehr als sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf die Erde zurückgekehrt. Eine Sojus-Kapsel mit Gerst und zwei weiteren Raumfahrern landete am Donnerstag kurz nach 6.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der kasachischen Steppe, wie das russische Kontrollzentrum mitteilte.

Ermittlungsbericht: Russischer Informant Perepilitschni wurde nicht vergiftet

Der 2012 in Großbritannien gestorbene russische Informant Alexander Perepilitschni ist laut einer gerichtlichen Untersuchung nicht vergiftet worden. Für diese Vermutung gebe es keine Belege, erklärte der Untersuchungsrichter Nicholas Hilliard in London. Zwar sei eine Vergiftung "nicht völlig auszuschließen". Es spreche aber alles dafür, dass der Geschäftsmann eines natürlichen Todes gestorben sei.

US-Senat billigt Zwischenhaushalt bis Anfang Februar

Die amerikanischen Bundesbehörden müssen ihre Arbeit ab Weihnachten nicht einstellen. Der US-Senat billigte eine Zwischenfinanzierung des Bundeshaushaltes, der die Behörden bis Anfang Februar mit ausreichend Mitteln ausstattet. Damit wird der Streit um die von Präsident Donald Trump geforderte Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ins nächste Jahr verschoben.

Trump: US-Soldaten in Syrien kehren zurück nach Hause

US-Präsident Donald Trump hat seinen Entschluss für einen vollständigen Rückzug der US-Streitkräfte aus Syrien bekräftigt. "Es ist an der Zeit, dass unsere Soldaten nach Hause zurückkehren", sagte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichten Video.

USA verhängen neue Sanktionen gegen russische Geheimagenten

Die USA haben Sanktionen gegen 15 Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU und mehrere Unternehmen in Russland verhängt. Das US-Finanzministerium führte in Washington eine Reihe von Gründen für die Strafmaßnahmen an, darunter die russischen Manipulationsversuche im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und einen Hacker-Angriff auf die Weltdoping-Agentur.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 6,0%

Schweiz Nov Handelsbilanz Überschuss 3,1 Mrd CHF

Neuseeland/BIP 3Q sb +0,3% (PROG: +0,6%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 3Q +2,6% (PROG: +2,8%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.