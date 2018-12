Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit satten Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex rutschte in der Eröffnung um fast 140 Punkte ab und fiel zeitweise unter die 8'400er-Marke. Das Jahrestief vom Juni ist damit bedrohlich nahe gerückt. Händler erklären sich die schlechte Stimmung am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...