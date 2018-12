Die US-Notenbank hat sich gegen Donald Trump gestellt und die Zinsen erhöht. Der Deutsche Aktienindex gibt fast zwei 1,8 Prozent nach.

Der Zinsentscheid der Fed belastet auch den deutschen Aktienmarkt: So notiert der Dax am Donnerstagmorgen 1,9 Prozent im Minus bei 10.563 Punkten. Größter Verlierer im Dax ist die Aktie der Deutschen Bank mit einem Abschlag von mehr als vier Prozent.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinsen erneut angehoben und zudem durchblicken lassen, 2019 nur noch mit zwei statt der bislang drei anvisierten weiteren Erhöhungen zu rechnen. "Die Fed tritt auf das Bremspedal - allerdings weniger stark als von vielen Anlegern erwartet oder zumindest erhofft," sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Anleger sollten jetzt aber nicht voreilig das Handtuch werfen. Erholungen beginnen immer dann, wenn niemand mehr damit rechnet."

Fed-Chef Jerome Powell hatte sich mit dem Beschluss gegen die Forderungen von US-Präsident Donald Trump positioniert, der auf gleichbleibende Zinsen gepocht hatte. Trump hatte Powell für das Amt vorgeschlagen, ist aber nicht weisungsbefugt. Die US-Notenbank agiert unabhängig von politischem Einfluss.

Dow Jones gibt fast 1,5 Prozent nach

Die amerikanischen Börsen hatten nach dem Zinsentscheid am Mittwochabend deutliche Verluste verbucht, der Dow stürzte um mehr als 800 Punkte, gab sämtliche Tagesgewinne ab und schloss dann fast 1,5 Prozent im Minus. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit April. Allein der Dollar konnte zulegen. "Das ist kaum verwunderlich, hatten doch einige Marktteilnehmer an einer Zinserhöhung gezweifelt", schreiben die Analysten der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar.

