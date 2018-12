Im Zuge seiner Förderung von Sport und gesunder Lebensweise ist Beko jetzt Naming-Partner des Fenerbahçe Basketball-Männerteams. Beko unterstützt schon seit langem Teams in der türkischen Basketballliga und sponserte auch die Basketball-Europameisterschaft. Jetzt übernimmt das Unternehmen für 2,5 Jahre die Naming-Partnerschaft des Fenerbahçe Basketballteams. Herzstück der neuen Naming-Partnerschaft ist "Eat Like A Pro" eine Initiative, die Beko zur Bekämpfung der Fettleibigkeit bei Kindern ins Leben gerufen hat. Mit dieser Kollaboration möchte Beko die Kampagne für gesunde Ernährung auf Kinder ausweiten und wirbt dafür mit den Basketball-Idolen der Kinder als Vorbilder.

Beko, ein führender Anbieter von Weißer Ware, liefert Produkte und Services in über 130 Länder und investiert mit der Förderung des Fenerbahçe Basketball-Männerteams erneut in Basketball. Vor Unterzeichnung des 2,5-Jahres-Vertrages über die Naming-Partnerschaft mit dem Fenerbahçe Basketballteam fungierte Beko acht Jahre lang als Namensgeber der türkischen Basketballliga und sponserte die Basketball-Europameisterschaft.

An der feierlichen Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags in der Ülker Sport- und Veranstaltungshalle nahmen Fenerbahçe Sports Club President Ali Y. Koç, Fenerbahçe Sports Club Vice President Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Basketball-Männerteam Coach Zeljko Obradovic, Koç Holding Durable Goods Group President Fatih Kemal Ebiçlioglu und Arçelik CEO Hakan Bulgurlu teil.

Gemäß dem Vertrag trägt das Team jetzt den Namen Fenerbahçe Basketballteam. Als Teil der Naming-Partnerschaft tragen die Stars im Team Fenerbahçe Beko Trikots mit dem Beko-Logo auf der Brust. Der Vertrag gilt für die Spiele in der türkischen Basketball Super League, in der Euroleague und für alle Spiele im Ausland.

Mit dieser neuen Zusammenarbeit will Beko die Initiative "Eat Like A Pro" zur Bekämpfung der Fettleibigkeit unter Kindern einem größeren Publikum näher bringen und kombiniert dazu die Naming-Partnerschaft im Sport mit sozialer Verantwortung.

Als Redner auf der Pressekonferenz in der Ülker Sport- und Veranstaltungshalle zur Bekanntgabe der Kollaboration erklärte Fenerbahçe Sports Club Vice President Semih Özsoy: "Mit seinen neun Sportarten, darunter Fußball, Basketball und Volleyball, sorgt der Fenerbahçe Sports Club als treibende Kraft für Dynamik in der Sportlandschaft unseres Landes. Unser Land ist stolz auf das Fenerbahçe Basketballteam, denn mit seinen bemerkenswerten Leistungen in Europa und auf nationaler Ebene ist es eine der weltweit führenden Marken im Sport und insbesondere im Basketball. Beko ist ebenfalls eine international führende Marke und der Stolz der Türkei. Das Fenerbahçe Basketballteam hat die Türkei erfolgreich im Ausland vertreten und die Fans des türkischen Basketballs in den letzten drei Endspielen begeistert. Es ist das erste und einzige türkische Team, das es in vier aufeinander folgenden Jahren unter die "Final Four" schaffte. Das Team hat 12 türkische Meisterschaften, fünf türkische Pokale, sieben Presidential Cups und einen Meistertitel in der Euroleague gewonnen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit dieser zwei leistungsstarken Marken und glauben, dass das Fenerbahçe Basketball-Männerteam und Beko neue Erfolgsgeschichten schreiben werden."

Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, unterstrich das starke, bereits über 20 Jahre währende Engagement von Beko für gesund aufwachsende Generationen mit den Worten: "Beko begann das Sponsoring von Basketball im Jahr 2006. Wir haben die Turkish Basketball League 8 Jahre lang ausgerichtet und viele internationale Basketball-Meisterschaften gesponsert. Die wichtige Naming-Partnerschaft mit dem Fenerbahçe Basketballteam schafft einerseits Mehrwert für die internationale Entwicklung unserer Marke und andererseits soziale Werte durch positive Beeinflussung der Massen."

Bulgurlu betonte, dass die Beko-Initiative "Eat Like A Pro" zur Bekämpfung der Fettleibigkeit bei Kindern das Herzstück des Vertrags über die Naming-Partnerschaft darstellt, und ergänzte: "Das Fenerbahçe Basketball-Männerteam kämpft in der Euroleague, der weltweit berühmtesten Veranstaltung des europäischen Basketballs. Deshalb ist das Team eine wichtige Marke. Es liefert immer wieder bemerkenswerte Leistungen ab und hat einen großartigen Start sowohl in der Euroleague als auch in der heimischen Liga hingelegt. Aufgrund der großen Fangemeinde, der Bedeutung in den sozialen Netzwerken und der Interaktionszahlen ist das Team außerdem führend in diesem Sport. Die spielerischen Leistungen von Fenerbahçe und die beeindruckenden Zahlen waren die wichtigsten Gründe, aus denen wir diese Naming-Partnerschaft eingegangen sind. Die Euroleague-Wettkämpfe werden in fünf Kontinenten übertragen und gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Jedes Spiel konnte nahezu zwei Milliarden Zuschauer verzeichnen. Wir sind sicher, dass diese Zusammenarbeit das Markenbewusstsein in den Zielmärkten von Beko stärken wird und dass wir mit der Initiative "Eat Like A Pro" zur Bekämpfung der Fettleibigkeit bei Kindern eine größere Zielgruppe erreichen werden. Als Markenbotschafter für "Eat Like A Pro" haben die Basketballer von Fenerbahçe eine wichtige Mission, sowohl in der Türkei als auch in anderen Ländern, die sie bei Wettkämpfen besuchen."

Auf der Pressekonferenz betonte Fenerbahçe Beko Basketball-Männerteam Coach Željko Obradovic, dass die Naming-Partnerschaft zwischen Beko, dem langjährigen Sponsor von Basketball, und dem Fenerbahçe Basketball-Männerteam eine großartige Chance darstellt. Obradovic ergänzte: "Wettkämpfe zu gewinnen hat eine ebenso große Bedeutung wie der Einfluss, den Sport bei der Mobilisierung der Massen hat. Wir haben mit der Förderung gesunder Ernährung bei Kindern und unserem Einsatz für die Gesundheit zukünftiger Generationen eine enorme Verantwortung übernommen. Unsere Sportler sind in Bezug auf ihre Ernährung Vorbilder für kommende Generationen. Wir planen, die Initiative "Eat Like A Pro" von Beko mithilfe unserer Fans noch stärker voranzutreiben.

Ziele von "Eat Like A Pro":

Seit 2017 verfolgt Beko mit seiner Initiative "Eat Like A Pro" das Ziel, Kindern ein gesünderes Leben zu ermöglichen und durch gesunde Ernährung und Sport Fettleibigkeit vorzubeugen.

Forschungen haben gezeigt, dass die sich Verbreitung von Fettleibigkeit seit 1980 mehr als verdoppelt hat. Übergewicht bei Kindern, die Hauptursache für Fettleibigkeit bei Jugendlichen, hat mit 40 Millionen fettleibiger oder übergewichtiger Kinder im Alter bis fünf Jahren ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Bis 2025 wird diese Zahl voraussichtlich die Marke von 70 Millionen erreichen.

Laut Forschungen zur Fettleibigkeit von Kindern in der Türkei ist jedes zehnte Kind fettleibig und 15 Prozent sind übergewichtig.

Die Ergebnisse zeigen, dass 6 Prozent der Kinder kein Fleisch und 14,6 Prozent keinen Fisch essen. Fast fünf Prozent der Kinder gehen unter der Woche nicht zum Spielen ins Freie. 42,5 Prozent der Kinder verbringen an Wochentagen mindestens eine Stunde vor dem Fernseher oder Computer. (*)

Fettleibigkeit verursacht schwerwiegende Gesundheitsprobleme wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes und Krebs. Fettleibigkeit beeinträchtigt das Selbstbewusstsein von Kindern und ihre Sozialisierung.

Zu den Hauptursachen für Fettleibigkeit zählen Fertigprodukte mit einem hohen Fett- und Zuckeranteil, übermäßiger Verzehr kohlensäurehaltiger Getränke, Rückgang bei der Zubereitung traditioneller, frischer Gerichte und fehlende körperliche Aktivität sowie mangelnde Bildung.

Eine in 28 Ländern einschließlich der Türkei durchgeführten Studie soll das Bewusstsein für Fettleibigkeit bei Kindern steigern.

Laut dieser Studie beträgt der Anteil der Menschen, die für Fettleibigkeit im Kindesalter anfällig sind, nur 4 Prozent weltweit, und die Zahlen sind für die Türkei und England gleich. Die von diesem Problem mit je 14 Prozent am stärksten betroffenen Länder sind China und Saudi-Arabien. (**)

Mit der Kampagne "Eat Like A Pro" möchte Beko das Bewusstsein für Fettleibigkeit stärken, gesunde Ernährung bei Kindern fördern und Eltern unterstützen.

Weitere Informationen über "Eat Like A Pro" finden Sie auf der Website von Beko unter: www.beko.com/eatlikeapro

(*) Daten der Studie "Childhood Obesity Research", die in der Türkei in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem Ministerium für Bildung und Erziehung, der Hacettepe University und der Weltgesundheitsorganisation durchgeführt wurde.

(**) What Worries The World (Ipsos Eylül 2018)

Sportsponsoring von Beko:

a) Basketball-Sponsoring:

Beko Basketball League: Beko richtete die Turkish Basketball League acht Jahre lang von 2006 bis 2014 aus.

Beko All Star-Sponsoring: Zwischen 2007 und 2014 brachte Beko die Stars aller Ligen jedes Jahr auf All Star-Veranstaltungen in einer jeweils anderen Stadt zusammen.

Basketball-Europameisterschaft: Zwischen 2009 und 2015 war Beko Sponsor der Basketball-Europameisterschaft.

FIBA Championships: Beko förderte die FIBA World Basketball Championship im Jahr 2014 und die FIBA Asian Basketball Championship im Jahr 2009.

Außerdem war das Unternehmen ein Sponsor der Bundesliga, Liga und der Basketballligen in Litauen.

b) Fußball-Sponsoring:

Beko BJK-Sponsoring: Zwischen 1988 und 2004 trug das Fußballteam Besiktas Gymnastics Club das Logo von Beko auf der Trikotbrust.

Dieses Sponsoring wurde zwar 2014 erneuert, allerdings war das Beko-Logo auf dem Trikotrücken angebracht.

Sponsor des FC Barcelona: Im Jahr 2014 wurde Beko Premium-Partner des FC Barcelona und erweiterte die Zusammenarbeit im Jahr 2018 als Hauptpartner von Barça.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

