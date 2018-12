Nach einem mehr als neunjährigen Aufwärtstrend scheint der Aktienmarkt tatsächlich ins Stocken zu geraten. In den letzten Wochen sind der S&P 500 und der Nasdaq Composite mehr als einmal in den Korrekturbereich gefallen - d. h., sie mussten einen Rückgang von mindestens 10 % gegenüber den jüngsten Höchstständen hinnehmen. Ab Dienstag lagen beide Indizes näher an einer Baisse als an einem neuen Allzeithoch. Warum stürzt die Börse ab? Wer oder was ist schuld daran, fragst du? Nun, mach nicht den Fehler, mit dem Finger auf eine Sache zu zeigen. Vielmehr ist es eine Kombination von Faktoren, die an der Wall Street und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...