Wien (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hob die US-Notenbank die Leitzinsspanne zum vierten Mal in diesem Jahr auf nun 2,25% bis 2,50% an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.FED-Präsident Jerome Powell habe zwar betont, die Wirtschaft habe sich bis zuletzt sehr stark entwickelt, die Abwärtsrisiken für den Konjunkturausblick hätten sich zuletzt aber verstärkt. Explizit habe er eine langsamere konjunkturelle Gangart in wichtigen Absatzmärkten - gemeint sein dürften damit in erster Linie die EU und China - sowie die leicht verschärften Finanzmarktbedingungen genannt, womit primär der Rückgang an den Aktienmärkten gemeint sein dürfte. In Folge der erhöhten Abwärtsrisiken hätten die FOMC-Mitglieder ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr etwas gesenkt und eine Mehrheit gehe nun davon aus, dass 2019 zwei Zinsschritte angemessen sein würden. Das sei einer weniger als noch im September angenommen. Mit Blick auf den Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebung habe Powell betont, der Ausblick sei unsicher, weitere Zinsschritte würden aber entschieden von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängen. Konkrete Hinweise auf eine längere Pause vor der nächsten Zinsanhebung habe er nicht gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...