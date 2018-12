Wien (www.anleihencheck.de) - Seit mehr als zwei Jahren bewegen sich die Renditen von deutschen Staatsanleihen in einer Seitwärtsspanne, die nur vorübergehend verlassen wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei sei die Marktverzinsung gegeben der wirtschaftlichen Entwicklung eigentlich zu niedrig. Die reale Vergütung stehe in keinem ausgewogenen Verhältnis zum BIP-Wachstum, und die Inflationsabgeltung für die Zukunft erscheine zu gering. Als wesentlicher Grund hierfür sei die Geldpolitik zu sehen. Die EZB halte mehr als 30% der ausstehenden deutschen Staatsanleihen. Das Ende der Netto-Anleihekäufe werde an dieser Verknappung wenig ändern. Die Notenbank werde noch für lange Zeit Tilgungen reinvestieren und Deutschland werde das ausstehende Anleihevolumen nicht substanziell erhöhen. ...

