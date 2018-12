Die britische Investmentbank HSBC hat Ceconomy nach Zahlen und einem erneuten Kurssturz von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber wegen reduzierter Schätzungen von 4,20 auf 3,30 Euro gesenkt. Die gegenwärtige Marktkapitalisierung sei fast komplett durch den Netto-Barbestand bei Ceconomy und die Beteiligungen am französischen Händler Fnac Darty und der Metro AG gedeckt, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung müssten Investoren auf die noch zu findende neue Führungsriege warten. Erst dann gebe es Klarheit über den Unternehmenskurs./stk/tih

