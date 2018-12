Im Vergleich zum Vorjahr sind die Reallöhne im dritten Quartal um 1,5 Prozent gestiegen. Experten erwarten, dass die Löhne auch 2019 stärker steigen werden als die Preise.

Die Kaufkraft der deutschen Arbeitnehmer ist im dritten Quartal so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Reallöhne wuchsen um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Zwar erreichte die Inflationsrate in diesem Zeitraum mit 2,1 Prozent den höchsten Stand seit sechs Jahren, doch zogen zugleich die Löhne mit 3,6 Prozent so kräftig an wie seit über sieben Jahren nicht mehr.

"Dies ergibt einen realen Verdienstzuwachs von 1,5 Prozent", erklärten die Statistiker. Experten gehen davon aus, dass auch im kommenden Jahr die Löhne deutlich ...

