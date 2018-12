FRANKFURT (Dow Jones)--Firmen der australischen Hochtief-Tochter Cimic haben zwei Neuaufträge über insgesamt 600 Millionen australische Dollar an Land gezogen. CPB Contractors hat zusammen mit der Downer Group den Zuschlag für den ersten Bauabschnitt einer neuen Stadtbahnlinie in Sydney bekommen, wie es in einer Pressemitteilung von Cimic heißt. Baubeginn für das 420 Millionen Dollar teure Projekt ist 2019. Die Fertigstellung ist vier Jahre später geplant.

Für 184 Millionen Dollar sollen die Cimic-Gesellschaften CPB Contractors und Sedgman in Queensland eine Anlage zum Umschlag und zur Aufbereitung von Kokskohle projektieren und errichten.

December 20, 2018

