Eine inverse Zinskurve mutet an wie eine Lotterie. Vorbilder sind die Jahre 2000 und 2007, jeder dieser Konstellationen folgte eine deutliche Korrektur in den Indizes und ein Rücksetzer in der Wirtschaft. Um wie viel?



Im ersten Fall reagierten Dow Jones und S&P 500 mit einem schrittweisen Rückzug um etwa 25 % bis einen Tag vor dem New York-Attentat im September 2001. Ein doppeltes Minus erreichten alle Tech-Titel als damalige High-Flyer und das bekannteste Symbol dafür war Microsoft. Ab 2007 errechnet sich bis einen Monat vor Lehman (September 2008) die fast identische Korrektur um etwa 25 % ebenfalls in den gleichen Indizes. Die Hauptverlierer waren damals alle rund um Immobilien bzw. Finanzierungen von Subprime-Krediten, wobei die europäischen Banken die größten Kreditgeber für Lehman waren. Und jetzt?



Die Billionärs-Story ist schon vorbei. Die bekannten großen Namen haben schon deutlich Luft abgelassen. Um das Restrisiko geht es jetzt erneut: Was repräsentiert den Gesamtmarkt und was bildet die Besonderheiten der Tech-Szene ab?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info