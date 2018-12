Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Überschuss in der Leistungsbilanz des Euroraums hat im Oktober leicht zugenommen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg er auf 23 (September: 18) Milliarden Euro. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 18 (17) Milliarden Euro auf, wobei die Exporte auf 199 (194) Milliarden Euro zulegten und die Importe auf 181 (178) Milliarden. Für die Dienstleistungsbilanz meldete die EZB einen Überschuss von 11 (9) Milliarden Euro und für die Primäreinkommen ein Plus von 8 (5) Milliarden. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ, und zwar mit 15 (13) Milliarden Euro.

In den zwölf Monaten bis Oktober 2018 betrug der Leistungsbilanzüberschuss 345 Milliarden Euro, entsprechend 3,0 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. In den zwölf Monaten bis Oktober 2017 waren es 350 Milliarden Euro gewesen, was 3,1 Prozent der Wirtschaftsleistung entsprach.

Über Direktinvestitionen kam es im Oktober zu Kapitalimporten in den Euroraum von 187 Milliarden Euro, nachdem im September netto 25 Milliarden exportiert worden waren. Bei den Portfolioinvestitionen wurden netto 117 (265) Milliarden Euro exportiert, wobei über Aktien 214 Milliarden Euro exportiert wurden, über Anleihen aber 97 Milliarden Euro importiert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 04:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.