Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

INPOSIA akquiriert Berliner B2B Spezialist EDIGRID(press1) - 20. Dezember 2018 - Mit Wirkung zum 1.12.2018 übernimmt der B2BIntegrations- und Digitalisierungsspezialist INPOSIA das BerlinerUnternehmen EDIGrid. INPOSIA gibt damit binnen 12 Monaten die zweiteÜbernahme eines Wettbewerbers bekannt.EDIGrid soll in ihrer bestehenden Struktur sowie mit allen Standorten undMitarbeitern weitergeführt werden. Die Geschäftsführung geht an dasINPOSIA Management über.INPOSIA unterstreicht mit der Übernahme seine Position als einer derführenden Anbieter von B2B, B2G, eInvoicing und Integrations-Lösungen.Das Karlsruher Unternehmen agiert mit seinen Lösungen weltweit in allenUnternehmensgrößen. Durch die Übernahme der EDIGrid wird die Kundenbasisim Bereich der Small und Medium Enterprises deutlich ausgebaut.http://www.inposia.comhttp://www.edigrid.deINPOSIA Solutions GmbHBernhard HerbiOttostraße 18, 76227 Karlsruhe+49 721 50955 0mailto:info@inposia.comINPOSIA ist ein global agierender Anbieter von Geschäftsintegrations-Lösungen und einer der technologisch fortschrittlichsten Player für B2BDigitalisierung und Integration auf dem Markt. Wir entwickeln und liefernLösungen, die unseren Kunden dabei helfen, weltweit effiziente Geschäfts-und Integrationsprozesse durchzuführen. Unsere Digitalisierungslösungen,B2B, EDI, E-Invoicing und Automatisierungsdienste, die als OnPremise, SaaS/ PaaS, Private & Public Cloud oder auch als kundenspezifische Hybrid-Systeme bereitgestellt werden, helfen unseren Kunden auf der ganzen Welt,Teil der digitalen Zukunft zu werden.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.openpr_1545295712.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Logo INPOSIA (jpg, 18 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 04:10 ET (09:10 GMT)