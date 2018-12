Der US-Finanzkonzern CVB Financial Corp. (ISIN: US1266001056, NASDAQ: CVBF) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 14 US-Cents für das vierte Quartal ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 18. Januar 2019 (Record date: 4. Januar 2019). Dies ist die 117. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen auszahlt. Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr gerechnet weiterhin 0,56 US-Dollar an ...

