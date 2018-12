IRW-PRESS: Relay Medical Corp.: Relay Medical Corp. und AgraFlora Organics International Inc. gründen Glow Life Technologies Ltd. für die Entwicklung medizinischer Technologien im Cannabissektor

20. Dezember 2018 - Relay Medical Corp. (Relay) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von Innovationen in der Medizintechnik, und AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora Organics) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen, die gemeinsam als Partner bezeichnet werden, freuen sich, die Gründung einer Privatfirma namens Glow Life Technologies Ltd. (Glow) bekannt zu geben. Mit Glow sollen in der internationalen Cannabisbranche Geschäftschancen im Bereich Medizintechnik wahrgenommen werden.

In der neu gegründeten Firma verbindet sich die Führerschaft von Relay Medical im technisch-wirtschaftlichen Bereich mit AgraFlora Organics Erfahrungsschatz, Know-how und Kontakten in allen Geschäftsbereichen mit Cannabisbezug. Glow Life Technologies wird bei der Erforschung, Prüfung, Produktentwicklung und Validierung innovativer Technologien von Relay Medicals Infrastruktur, Technologieführerschaft und Geschäftserfahrung profitieren. AgraFlora wiederum wird die Firma bei der Sondierung von Geschäftschancen in der Cannabisbranche unterstützen, wo in den Bereichen wissenschaftliche Validierung, Diagnostik, Gesundheit & Sicherheit, Screening, Rechtskonformität und Qualitätskontrolle Bedarf an technologischem Input besteht.

Seit sich eine neue Branche mit ungebremstem Wachstum formiert hat, besteht dringender Bedarf an Technologien, mit denen die Qualitäts-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit dem geregelten Konsum von Cannabis als Medikament unterstützt, verbessert und aufrechterhalten werden können, erklärt Derek Ivany, President & CEO von AgraFlora Organics International Inc. Die Entwicklung solcher Technologien erfordert ein hohes Maß an Perfektion und medizinisch-technischem Know-how, die in der Branche noch eher selten zu finden sind. Wir könnten uns daher keinen besseren Partner als Relay Medical bzw. Lahav Gil vorstellen, wenn es darum geht, diese Chance zu nutzen. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam das gesamte Potenzial von Glow auszuschöpfen.

Die Legalisierung und Nutzung von medizinischem Cannabis steckt noch in den Kinderschuhen und die Branche benötigt dringend geeignete Technologien, um eine exakte Validierung und eine effiziente Prüfung und Regulierung der Substanz für den Einsatz als verschreibungspflichtiges Medikament sicherzustellen, meint Lahav Gil, CEO von Relay Medical Corp. Wir glauben, dass diese Lücke enorme Chancen für die Medizintechnik bietet, und dass die Gründung von Glow als fokussiertes Unternehmen uns mit dem technischen und branchenbezogenen Know-how ausstattet, um eine Innovationsplattform für Technologien mit Bezug zu medizinischem Cannabis zu entwickeln. Die Cannabisbranche ringt derzeit um ihre eigenen Identität und Glaubwürdigkeit, und es ist uns ein Anliegen, Klarheit und Fokussierung in den MedTech-Sektor zu bringen. Wir freuen uns außerordentlich, in einer so wichtigen Phase für die Branche, in der sich Kanada als Weltmarktführer positioniert, mit AgraFlora zusammenarbeiten zu können. Wir sind überzeugt, dass sich für Glow aus dieser Partnerschaft noch nie dagewesene Vorteile ergeben werden, und dass das Unternehmen diese Synergien bestmöglich nutzen wird.

Die neu formierte Firma ist zu 50 % in Besitz von Relay Medical und zu 30 % in Besitz von AgraFlora Organics, wobei sich beide Unternehmen zu einer Erstinvestition in Höhe von 200.000 Dollar verpflichtet haben. Die restlichen 20 % entfallen auf private Investoren, die sich ihrerseits mit Gründungskosten in Höhe von 500.000 Dollar an Glow Life Technologies Ltd. beteiligen. Die gesamte Anfangsfinanzierung von 700.000 Dollar fließt in die Entwicklung der Betriebsstruktur von Glow Life Technologies. Die erste Aufgabe der Firma ist es nun, geeignete Technologieprojekte in der Branche aufzufinden bzw. zu sondieren. Glow hat bereits erste Eignungsprüfungen bei branchenrelevanten innovativen Technologien eingeleitet und wird seine Führungsriege sowie sein aus Branchenexperten bestehendes Support-Team voraussichtlich Anfang 2019 bekannt geben.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein wachstumsstarker Integrierter MedTech-Accelerator mit Firmensitz in Toronto (Kanada), der Technologien und Erfindungen im frühen Entwicklungsstadium erwirbt, erweitert und für vorkommerzielle Übernahmen im HealthTech-Sektor vorbereitet. Durch die Bündelung der Finanzierung, der Entwicklung und des Ausstiegsverfahrens innerhalb einer Organisation, die von einem Expertenteam geleitet wird, erwirbt Relay Medical entsprechende Kapazitäten, um die Entwicklung von Technologien zu beschleunigen und hocheffizient abzuwickeln und sich als Markführer für innovative MedTech-Lösungen im internationalen HealthTech-Sektor zu positionieren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.relaymedical.com.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf die internationale Cannabisbranche. Das Unternehmen besitzt einen Indoor-Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.agraflora.com.

Ansprechpartner:

Relay Medical Corp.

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

AgraFlora Organics International Inc.

Derek Ivany

President & CEO

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für UXD tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

