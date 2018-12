Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Kommission verzichtet auf die Einleitung eines Verfahrens wegen eines übermäßigen Defizits in Italien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach Angaben von Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis würden die gefundenen Lösungen - u. a. solle das geplante Haushaltsdefizit in 2019 nicht bei 2,4%, sondern "nur" noch bei 2,04% liegen (2020: 1,8%, 2021: 1,5%) und das strukturelle Defizit stabil gehalten werden - die Situation der schwerwiegenden Nichteinhaltung der EU-Regeln korrigieren. Die Renditen italienischer Staatsanleihen seien daraufhin deutlich zurückgefallen. Im 10-jährigen Bereich sei mit weniger als 2,80% dabei der tiefste Stand seit Ende September verzeichnet worden. (20.12.2018/alc/a/a) ...

