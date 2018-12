Hannover (www.anleihencheck.de) - Obwohl der Twitter Account von Trump mit einer klaren Meinung heiß glühte, zeigte sich die US-Notenbank FED, wie man es von ihr erwartet: unabhängig, so die Analysten der Nord LB.Die Notenbank habe zum 4. Mal in diesem Jahr den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um einen Viertelpunkt auf 2,25 bis 2,5 Prozent erhöht. Allerdings plane sie im kommenden Jahr nicht mehr so kräftig an der Zinsschraube zu drehen. Nach drei ins Auge gefassten Anhebungen sollten in 2019 nur noch zwei weitere folgen, wie die FED signalisiert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...