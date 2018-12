Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Riksbank hatte in ihren geldpolitischen Berichten vom September und Oktober in Aussicht gestellt, dass aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und einer Inflation im Bereich der Zielmarke der Notenbank von 2% (November: 2,0 %) eine Leitzinserhöhung im Dezember 2018 oder Februar 2019 ansteht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

