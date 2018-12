Anleger an der Wall Street quittieren die Zinserhöhung der US-Notenbank mit heftigen Abverkäufen. Davon bleibt auch der deutsche Aktienindex nicht verschont.

Es war eine Enttäuschung mit Ansage: Die US-Notenbank Federal Reserve Bank, kurz Fed, erhöht die Zinsen, und die Wall Street reagiert mit kräftigen Kursverlusten, weil noch zu viel Hoffnung in den Kursen eingepreist war. Die Folge: Die Börse in Tokio und auch der Dax in Frankfurt reagieren auf die schwachen Vorgaben mit kräftigen Kursverlusten.

Der deutsche Leitindex fiel um 1,9 Prozent auf ein Jahrestief von 10.563 Punkten. Im internationalen Vergleich ist das noch vergleichsweise tapfer, am Morgen unserer Zeit war der Nikkei in Tokio mit einem Minus von 2,7 Prozent aus dem Handel gegangen.

Nathan Sheets vom Investmenthaus PGIM resümierte, die Fed "verströmt weit mehr Zuversicht als die Finanzmärkte". Fed-Chef Jerome Powell hatte im Anschluss an den Zinsentscheid betont: "Die Geldpolitik muss nicht länger unterstützend sein." Die Fed werde der Wirtschaft 2019 "einen schwächeren Impuls geben".

Anders als im September erwartet die Mehrheit der 17 Notenbanker im Offenmarktausschuss der Fed im kommenden Jahr zwar nur noch zwei Zinserhöhungen. Für Anleger ist das offenbar trotzdem zu restriktiv. So sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: "Die Fed tritt auf das Bremspedal - allerdings weniger stark als von vielen Anlegern erwartet oder zumindest erhofft."

In den Stunden vor der Zinsentscheidung hatte sich der Dow Jones an der New Yorker Wall Street zunächst bis auf 24.057 Punkte vorgearbeitet. Nach Bekanntwerden rauschte der amerikanische Leitindex bis zum Handelsschluss gut 3,5 Prozent in die ...

