Der Euro hat sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar spürbar von seinen Verlusten am Vorabend erholt und steigt am Donnerstag im weiteren Vormittagsverlauf weiter in Richtung 1,15 Dollar. Aktuell kostet der Euro 1,1473 nach 1,1395 Dollar am früheren Morgen und 1,1377 Dollar am Vorabend. Der amerikanische Dollar schwächte ...

