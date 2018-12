Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt erleidet am Donnerstag satte Verluste. Der Leitindex SMI näherte sich dabei im frühen Handel dem Jahrestief vom Juni bis auf gut zehn Punkte, vermochte sich dann aber knapp oberhalb der 8'400-Punkte-Marke zu stabilisieren. Manche Händler erklären sich die schlechte Stimmung am Markt mit den Entscheiden der US-Notenbank vom Vorabend. Diese hatte für das nächste Jahr eine Zinserhöhung mehr in Aussicht gestellt, als viele Investoren erwartet hatten. Dies habe viele Anleger auf dem falschen Fuss erwischt.

Einige Marktteilnehmer halten diese Erklärung allerdings für vorgeschoben. "In einem freundlicheren Umfeld wären wohl die genau gleichen Entscheide des Fed positiv aufgenommen worden", meinte ein Händler. Insbesondere sei eigentlich erfreulich gewesen, dass Fed-Chef Jerome Powell auf die Unabhängigkeit seiner Institution gepocht und damit Druckversuchen aus dem Weissen Haus widerstanden habe. Diese Experten können sich auch vorstellen, dass die Stimmung am Markt bald wieder drehen wird. Nächster Fixpunkt sei die heutige Handelseröffnung in New York.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr 1,42 Prozent tiefer bei 8'419,10 Punkten. Zum Vergleich: Das Jahrestief von Ende Juni liegt bei 8'372,90 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 1,78 Prozent auf 1'290,92 und der ...

