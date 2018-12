Die Init Innovation in Traffic SE (ISIN: DE0005759807) kombiniert ihre ÖPNV-Anwendungen (Handy Ticketing als Stichwort) mit autonomen Fahren.

Es ist einer der Megatrends zur Sicherung der Mobilität in unseren Städten: Die Einbindung "autonomer", d.h. automatisch gesteuerter, fahrerloser Fahrzeuge in unsere Verkehrssysteme. Im öffentlichen Personennahverkehr galt dies bislang als schwer vorstellbar. Doch jetzt wird diese Zukunftsvision bereits Realität - durch die Kooperation zweier führender Innovatoren auf diesem Gebiet.

Bestmile, Hersteller der führenden Mobilitätsservice-Plattform für die Planung, Steuerung und Optimierung autonomer und fahrergesteuerter Fahrzeugflotten, und init, der weltweit führende Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Sie werden künftig gemeinsam an der Einbindung fahrerloser Fahrzeuge in den ÖPNV arbeiten und dafür eine vollintegrierte Mobilitätslösung schaffen.

Dazu werden beide Unternehmen in enger Zusammenarbeit ihre jeweiligen Hintergrundsysteme zu einer Gesamtlösung vereinen, die es Verkehrsbetrieben erlaubt, fahrerlose Verkehrsangebote nahtlos in den öffentlichen Nahverkehr einzubinden.

Bestmile bietet die bislang einzige Cloud-basierte Plattform, die nachweisbar in der Lage ist, autonom fahrende Fahrzeuge herstellerunabhängig mit dem Linienverkehr zu einem multimodalen Serviceangebot zu vereinen. Mit mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung bringt init einzigartige Kenntnisse des ÖPNV in die Partnerschaft ein. Dieses Know-how ist entscheidend für die erfolgreiche Integration innovativer Verkehrsdienstleistungen in einen starken ÖPNV.

So können jetzt autonome first-mile/last-mile Angebote in das zentrale Managementtool eines Verkehrsunternehmens eingebunden werden, etwa das Intermodal Transport Control System (ITCS) von init. "Das ermöglicht es den Verkehrsbetrieben, einen exzellenten und möglichst individuellen Service anzubieten, der auch wirtschaftlich überzeugt", so Dirk Weißer, der verantwortliche Head of Research von init.

Gemeinsam arbeiten die Partner an der Einbindung fahrerloser Services in die klassischen ...

