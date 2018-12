Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im November hat sich die Inflation in Großbritannien weiter abgeschwächt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit 2,3% sei die Jahresrate der Konsumentenpreise auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen. Zwar liege die Teuerung damit noch über dem zentralen Inflationsziel der Notenbank, werde mit Blick auch auf die zuletzt stark rückläufigen Ölpreise aber wohl im kommenden Jahr dauerhaft unter der Marke von 2% verweilen. (20.12.2018/alc/a/a) ...

