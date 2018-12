Folgeauftrag für die nächste Generation FLEXITY Stadt-Regio-Bahn vom Typ TW500 mit Option auf weitere 16 Fahrzeuge

Der Auftrag umfasst auch das FlexCare-Wartungsmanagementsystem über 24 Jahre

BERLIN, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Bahntechnikanbieter Bombardier Transportation und die Wiener Lokalbahnen haben einen Vertrag über die Herstellung von 18 FLEXITY-Stadt-Regio-Bahnen für Wien inklusive des FlexCare-Wartungsmanagementsystems über 24 Jahre unterzeichnet. Der Auftrag hat einen Wert von rund 94 Millionen Euro (107 Millionen US-Dollar). Er enthält eine Option auf weitere 16 Fahrzeuge und weitere acht Jahre Instandhaltung und Wartung.

Die Triebfahrzeuge werden in dem globalen Kompetenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen von Bombardier in Wien entwickelt. Die ersten Fahrzeuge sollen ab 2021 sukzessive in Betrieb genommen werden und ersetzen die alten Fahrzeuge des Typs TW100.

"Die Wiener Lokalbahnen wollten ein modernes, barrierefreies und umweltfreundliches Fahrzeug, um den Fahrgästen der Badner Bahn höchstmöglichen Komfort zu ermöglichen. Wir freuen uns, mit Bombardier dafür einen sehr erfahrenen und kompetenten Partner gefunden zu haben", so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen.

"Bombardier bietet eine nachhaltige Mobilitätslösung mit klaren Vorteilen für Fahrgäste und unseren Kunden. Die Fahrgäste der neuen FLEXITY-Triebfahrzeuge dürfen sich auf mehr Komfort, innovatives Design und höchste Sicherheitsstandards freuen. Das FlexCare-Wartungspaket über 24 Jahre garantiert zukünftig den effizienten, sicheren und zuverlässigen Betrieb dieser langlebigen Fahrzeuge", betont Christian Diewald, Geschäftsführer von Bombardier Transportation in Österreich.

Fahrgäste, die auf die Verbindung zwischen dem Wiener Umland und der Wiener Innenstadt angewiesen sind, können sich weiterhin auf gewohnt hohe Bombardier-Qualität sowie Komfort, Barrierefreiheit und moderne Ausstattung freuen.

Bombardiers FlexCare-Instandhaltungssystem ist einfach in die bereits bestehenden Wartungsprozesse zu integrieren und ermöglicht es den Kunden, die Wartung in ihren eigenen Werkstätten auf Rechnung und Risiko von Bombardier durchzuführen. Dieses Wartungsmanagementsystem garantiert neben hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit auch Kostensicherheit über die gesamte Vertragslaufzeit.

