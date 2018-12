Aves One CEO Jürgen Bauer: "Der NACCO-Deal bringt 4.400 neue Waggons, damit haben wir unseren Railbestand verdoppelt." Rekord in den ersten 9 Monaten 2018: Umsatz 50 Mio. nach rund 40 Mio. Euro 2017, Konzernüberschuss 6,9 Mio. im Vergleich zu -25 Mio. Euro vor einem Jahr. "Diese Zahlen sind noch ohne die NACCO-Übernahme, die kommt erst im 4. Quartal 2018 dazu. Für einen See-Container kann man ca. 60 bis 70 Cent am Tag erzielen, das klingt nicht viel aber", ...

