Wien (www.anleihencheck.de) - Der Budgetstreit zwischen der italienischen Regierung und der Kommission bleibt vorerst der wesentliche Treiber am Euro-Staatsanleihemarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass sich der Konflikt noch bis ins Q2 2019 ziehen werde. Zwar habe Rom jüngst moderatere Töne angeschlagen. Dennoch erscheine es den Analysten am wahrscheinlichsten, dass erst nach den Europawahlen im Mai 2019 hier ein Kompromiss gefunden werde. Bis dahin dürfte die italienische Risikoprämie (10J vs. DE) weiter um die 300 BP schwanken. Abhängig von der Nachrichtenlage sei dabei mit erhöhter Volatilität zu rechnen. ...

