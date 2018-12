Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die US-Notenbank FED bei ihrer gestrigen Sitzung das Zielband für den Leitzins um 25 BP auf aktuell 2,25% bis 2,50% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aus der anschließenden Erklärung habe man ableiten können, dass es 2019 mit weiteren Erhöhungen langsamer vonstattengehen werde. Es sollten nur mehr zwei anstatt der bisher erwarteten drei Zinsanhebungen kommen. Der anhaltende Handelskrieg mit China werde die US-Wirtschaftsentwicklung negativ beeinflussen. Die Wirkung der Steuersenkungen werde nachlassen und Finanzierungsbedingungen für US-Unternehmen würden schwieriger. All dies habe im Anschluss an die Zinsentscheidung für fallende Kurse gesorgt. Sowohl an den Devisen- als auch an den Aktienmärkten. Zwar sei die charttechnische Handelsspanne zwischen 1,1200 und 1,1500 nach wie vor intakt, die Wahrscheinlichkeit für den Euro am oberen Ende anzuklopfen sei gestiegen. Eine mögliche Handelsbandbreite bei EUR/USD für heute liege zwischen 1,1320 und 1,1470. (20.12.2018/alc/a/a) ...

