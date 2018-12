Es ist ein weiterer rabenschwarzer Tag für die Aktionäre der Deutschen Bank AG: Am Donnerstagmorgen verliert der Aktienkurs des deutschen Bankhauses knapp vier Prozent an Wert. Mit einem aktuellen Kurs von 7,22 Euro notiert das Papier in der ersten Handelsstunde auf einem historisch niedrigen Niveau und damit noch tiefer als das bisherige Jahreslow, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...