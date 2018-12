Liebe Leser,

wer als Anleger ruhig schlafen will, der wählt bekanntlich nicht die hektischen Aktien, sondern die behäbigen Anleihen. Man erfreut sich an den Zinseinnahmen und führt ansonsten ein ruhiges und stressfreies Leben. Diese alte Kapitalmarktweisheit könnte in den nächsten Jahren geradezu auf den Kopf gestellt werden, denn fast die Hälfte aller ausstehenden und auf Euro lautenden Unternehmensanleihen steht an der Schwelle zum Non-Investment-Grade.

Oder in der Sprache der Ratingagenturen ... (Dr. Bernd Heim)

