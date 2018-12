FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission ermittelt gegen vier Banken wegen des Verdachts, ein Kartell für den Handel mit supranationalen, staatlichen, halbstaatlichen Anleihen (SSA-Anleihen) gebildet zu haben, die in US-Dollar denominiert waren. Die Kommission hat die Institute darüber informiert, dass sie ihrer Auffassung nach zwischen 2009 und 2015 gewollt wettbewerbsverzerrende Absprachen am EWR-Sekundärmarkt für SSA-Anleihen getroffen habe.

Den Namen der Institute nannte die Kommission in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung nicht. Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) besteht aus den EU-Staaten plus Norwegen, Island und Liechtenstein.

Die Kommission verdächtigt die vier Banken, im Zeitraum 2009 bis 2015 mehrfach sensible Geschäftsinformationen ausgetauscht und sich in Bezug auf die Preise abgesprochen zu haben. Die entsprechenden Kontakte sollen hauptsächlich über Online-Chatrooms erfolgt sein. Sollte sich die vorläufige Auffassung der Kommission bestätigen, würde dieses Verhalten einen Verstoß gegen die EU-Vorschriften darstellen, die wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken wie Preisabsprachen untersagen.

Die Untersuchung der Kommission beschränkt sich auf das Verhalten bestimmter Händler dieser vier Banken und impliziert nicht, dass das mutmaßliche wettbewerbswidrige Verhalten eine geschäftsübliche Praxis unter SSA-Anleihehändlern darstellt.

December 20, 2018 06:49 ET (11:49 GMT)

