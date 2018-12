Weihnachtsgeschäft im österreichischen Einzelhandel 2018. Das ist jetzt gemein. Da fahre ich am 19.12.18 in aller Früh zur Präsentation des Weihnachtsgeschäfts 2018, und dann veröffentlichen die schon ohne mein Zutun den Großteil: https://boerse-social.com/page/newsflow/weihnachtsgeschaft_2018_im_einzelhandel_-_wko-buchmuller_der_aufwind_bleibt_aus Auch gut, erspare ich mir das Eintippen vieler Zahlen und bringe nur einige Ergänzungen an, die wir vor allem der Fragerunde verdanken: 38% der Einzelhändler rechnen mit einem Umsatzminus. Hier wäre es interessant zu wissen, ob es sich um große oder kleine Händler handelt. Über den ausländischen Onlinehandel, bei dem auch österreichische Kunden bestellen, wurde nicht ...

