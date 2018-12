Ein Amazon-Kunde bekam fremde Aufzeichnungen auf seinen Sprachassistenten. Das Problem habe der Konzern aber mittlerweile gelöst.

Intime Sprachaufnahmen von Amazons Assistent Alexa sind einem Bericht des Fachmagazins "c't" zufolge in unbefugte Hände geraten. Amazon sprach am Donnerstag von einem "isolierten Einzelfall" und verwies drauf, Maßnahmen ergriffen zu haben. Wie "c't" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hatte ein Amazon-Kunde vom Konzern Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten verlangt, selbst aber nie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...