Nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Vortag dürfte es am Donnerstag zu einer leichten Erholung kommen. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich leicht im Plus. Auch in Asien und Europa kamen die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell nicht gut an und sorgten für teils kräftigere Verluste.

Die Fed hat zwar wie mehrheitlich erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent erhöht; mehr erhofft hatte sich der Markt aber von den Zinsaussichten. Für 2019 avisiert die Fed nun statt drei Erhöhungen nur noch zwei. Weil am Zinsterminmarkt zuletzt allerdings nur noch ein Zinsschritt für 2019 eingepreist wurde, macht sich Enttäuschung breit. "Eine Straffung der Geldpolitik - während sich die Wirtschaft in den USA und weltweit abschwächt - ist nicht wirklich ein Cocktail, den durstige Marktteilnehmer auf der Weihnachtsfeier trinken wollen", sagt Stratege John Velis von BNY Mellon.

Konjunkturseitig stehen der Philadelphia-Fed-Index für Dezember, die wöchentlichen Erstanträge sowie der Index der Frühindikatoren für November auf der Agenda.

Die Ölpreise fallen derweil nach der Zinserhöhung der US-Notenbank und deren Zinsausblick 2019 auf ein 15-Monatstief. Für Druck sorgt einer erhöhte Konjunkturskepsis, zumal die US-Notenbanker in ihrem Konjunkturausblick verhaltener klingen, zugleich aber zwei weitere Zinserhöhungen avisieren nach bislang drei. Dazu kommen die anhaltenden Sorgen vor einer Überproduktion. Die global gehandelte europäische Sorte Brent verbilligt sich um 3,1 Prozent auf 55,43 Dollar je Barrel.

Unter den Einzelwerten legen Celanese vorbörslich um 4,1 Prozent zu. Wie der Index-Betreiber S&P Dow Jones mitteilte, wird die Aktie ab dem 24. Dezember den Platz von Express Scripts in dem viel beachteten US-Index einnehmen. Express Scripts wird gerade von Cigna übernommen.

Einer Mitteilung an die Börsenaufsicht zufolge hat der aktivistische Investor Carl Icahn seinen Anteil an dem Konsumgüterunternehmen Newell Brands auf 9,9 Prozent von zuvor 8,3 Prozent erhöht. Im April hatte das Unternehmen zugestimmt, vier neue Vorstandsmitglieder auf Vorschlag von Carl Icahn einzusetzen, darunter dessen Sohn Brett Icahn. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft legte sie aber um 5,1 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2018 07:02 ET (12:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.